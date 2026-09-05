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معاون بهرهوری اقتصادی موقوفات و بقاع متبرکه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور از اجرای ۲ هزار طرح موقوفه با مشارکت ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری در کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سهیل بیگدلی در مراسم افتتاح مجتمع ۴۱ واحدی احسان یزد، حفظ، احیا و آبادانی موقوفات را از اولویتهای سازمان اوقاف و امور خیریه دانست و گفت: در همین راستا، ۲ هزار طرح با مشارکت ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل موقوفات در کشور در حال اجرا است.
وی افزود: کسب منفعت از موقوفات با اجرای طرح مولدسازی داراییهای موقوفات، مطابق قانون برنامه هفتم توسعه، از دیگر اقدامات این سازمان است که با هدف رشد ۸ درصدی و در حوزههایی از جمله کشاورزی، دامپروری، امنیت غذایی، حملونقل و انرژی دنبال میشود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد نیز در این مراسم از اجرای ۲۱ طرح موقوفه در استان یزد با اعتباری بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان و با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
حجتالاسلام رضا صادقی، موقوفه احمد اسماعیل میبد، موقوفه حشمت و محمدتقی عرب اردکان، شهرک پایانه اقتصادی زیارتگاه شیخ محمد سلطان و شهرک کارگاهی ۷۰۰ واحدی بلوار نصر یزد را از مهمترین طرحهای موقوفه در استان یزد برشمرد.
وی با اشاره به اینکه ۱۰ درصد بافت فرسوده شهر یزد را موقوفات تشکیل میدهد، گفت: حدود ۳۰ هزار مستأجر در واحدهای موقوفه استان یزد سکونت دارند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان یزد همچنین از مستندسازی و صدور سند برای بیش از ۲ هزار قطعه از اراضی و املاک موقوفه استان از ابتدای امسال تاکنون خبر داد.
مجتمع ۴۱ واحدی احسان یزد نیز با سرمایهگذاری ۲۵۰ میلیارد تومان و با مشارکت بخش خصوصی، در زمینی موقوفه و با زیربنای ۶ هزار و ۶۰۰ مترمربع در مدت سه سال احداث شده است.