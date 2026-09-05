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با برداشت کنندگان غیرمجاز ماسه در سواحل نفتچال و میرودسر شهرستان بابلسر برخورد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، با برداشت کنندگان غیرمجاز ماسه در سواحل نفتچال و میرودسر شهرستان بابلسر برخورد شد.
فرمانده یگان حفاظت و کارشناسان واحد منابع طبیعی بابلسر و فریدونکنار در راستای تشدید اقدامات حفاظتی و مقابله قاطع با برداشت غیرمجاز ماسه از سواحل، با اجرای گشت و عملیات شبانه در مناطق ساحلی نفتچال و میرودسر، نسبت به شناسایی و برخورد با عوامل سودجو و متخلفان اقدام کردند.
با توجه به فعالیت متخلفان در ساعات شب و استفاده از خودروهای شخصی و تراکتور برای برداشت غیرمجاز ماسه از ساحل، نیروهای حفاظتی با حضور میدانی و اقدام بهموقع، سه مسیر ارتباطی منتهی به ساحل را مسدود کرده تا از تردد وسایل نقلیه و تداوم برداشتهای غیرمجاز جلوگیری شود.