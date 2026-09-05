حادثه برخورد سمند با ستون برق در بولوار نماز مشهد، دو کشته برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، سرآتشیار معین رضا فرخنده، سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد گفت: در این حادثه پدر ۴۲ ساله و پس ۱۲ ساله اش به سبب شدت جراحات در دم جان باختند.
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