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با آغاز طرح نظارت ویژه بازگشایی مدارس تاکنون چهار هزار و ۱۳۶ واحد صنفی در هرمزگان بازرسی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان هرمزگان گفت: این طرح با هدف کنترل قیمتها، رصد بازار لوازمالتحریر و پوشاک و حمایت از حقوق مصرفکنندگان تا ۱۴ مهرماه امسال اجرا میشود.
عبدالرضا پیرویمنش افزود: پنج رسته صنفی شامل، پارچه و پوشاک فرم مدارس، لوازمالتحریر، خیاطان، کیف و کفش از اولویتهای اجرای این طرح نظارتی هستند.
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وی گفت: طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در سراسر استان و با حضور بازرسان در قالب گشتهای انفرادی و گروهی و همچنین گشتهای مشترک اجرا میشود و در این مدت واحدهای صنفی مشمول طرح، تحت نظارت قرار میگیرند.
معاون بازرسی، نظارت و حمایت از حقوق مصرفکنندگان هرمزگان افزود: در صورت مشاهده هرگونه افزایش غیرمنطقی قیمت، عرضه کالای غیراستاندارد و بیکیفیت یا کالای قاچاق، با متخلفان برابر قانون برخورد جدی میشود.
پیرویمنش از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی از جمله گرانفروشی، کمفروشی و تقلب، مراتب را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش کنند تا بازرسان در کوتاهترین زمان موضوع را بررسی و پیگیری کنند.