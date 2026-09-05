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وزیر راه و شهرسازی از تلاش برای تکمیل طرح چهارخطه شدن محور خرمشهر ـ اهواز تا پایان دولت چهاردهم خبر داد و گفت: پیمانکار طرح مشخص شده و تأمین منابع آن در حال پیگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محور خرمشهر ـ اهواز یکی از مسیرهای مهم ارتباطی و اقتصادی خوزستان است که علاوه بر تردد خودروهای سواری و سنگین، مسیر عبور کاروانهای راهیان نور، زائران اربعین حسینی و بخشی از جابهجایی کالا به کشور عراق از طریق پایانه مرزی شلمچه محسوب میشود.
تردد همزمان خودروهای سنگین حمل بار، خودروهای سواری و سرویسهای شرکتهای نفتی و نیشکری در این محور، اهمیت توسعه و ایمنسازی آن را دوچندان کرده است.
این محور طی سالهای گذشته شاهد حوادث متعددی بوده و بر اساس آمارهای ارائهشده، تنها در سال ۱۴۰۴، ۳۳۹ فقره تصادف در آن به ثبت رسیده است.یکی از تلخترین حوادث این مسیر نیز در زمستان سال ۱۴۰۰ رخ داد که در پی یک تصادف زنجیرهای، ۱۰ کارگر جان خود را از دست دادند.
طرح چهارخطه شدن در پنج قطعهطرح بازسازی، توسعه و چهارخطه شدن محور خرمشهر ـ اهواز در پنج قطعه تعریف و به پیمانکاران واگذار شده است، اما طی دو سال گذشته حدود ۱۰ کیلومتر از این طرح پیشرفت داشته است.
فرماندار خرمشهر با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای این طرح، خواستار توجه ملی به محور خرمشهر ـ اهواز شد و گفت: استاندار خوزستان پیگیر این موضوع هستند و انتظار ما این است که نگاه کاملاً ملی به این جاده شود.
وی با تأکید بر اهمیت این محور افزود: خرمشهر به دلیل موقعیت مرزی و تردد بالای زائران و خودروهای حمل بار، نیازمند توجه ویژه در حوزه توسعه و ایمنسازی راه است.
وزیر راه و شهرسازی نیز با اشاره به آخرین وضعیت اجرای طرح چهارخطه شدن محور خرمشهر ـ اهواز گفت: این طرح در اولویت قرار گرفته است.
وی افزود: «ما یک سال است که درگیر جنگ هستیم، اما علیرغم این جنگ تمام تلاشمان را خواهیم کرد که این طرح از رمق نیفتد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: پیمانکار طرح مشخص شده است و تأمین منابع آن را باید از محلهای دیگری انجام دهیم و حتی در صورت نیاز، مجدداً منابع لازم را تأمین کنیم تا این مسیر، همانطور که وعده دادهایم، تا پایان دولت چهاردهم به اتمام برسد.
محور خرمشهر ـ اهواز به دلیل ارتباط مستقیم با مرز شلمچه، تردد زائران اربعین، کاروانهای راهیان نور و جابهجایی کالا به عراق، از مسیرهای مهم و راهبردی خوزستان به شمار میرود.
تکمیل طرح چهارخطه شدن این محور میتواند نقش مهمی در ارتقای ایمنی، کاهش تصادفات، روانسازی تردد و تسهیل جابهجایی کالا و مسافر داشته باشد.
اکنون مردم و رانندگان این مسیر در انتظار تحقق وعده وزارت راه و شهرسازی برای تأمین منابع و تکمیل طرح چهارخطه شدن محور خرمشهر ـ اهواز تا پایان دولت چهاردهم هستند.