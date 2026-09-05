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استاندار بوشهر با اشاره اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس مسکن در استان همزمان با دیگر نقاط کشور در سال جاری، به اهمیت آن اشاره کرد و گفت: سرشماری نفوس و مسکن در تصمیمگیریهای آینده بسیار موثر است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، ارسلان زارع در جلسه ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان بوشهر، بر اهمیت حیاتی دادههای آماری در فرآیند سیاستگذاریهای کلان تأکید کرد.
وی از آغاز سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان همزمان با دیگر نقاط کشور در سال جاری خبر داد و با بیان اینکه سرشماری عمومی نفوس و مسکن فقط یک عملیات آماری محسوب نمیشود، اظهار کرد: این فرآیند یکی از مهمترین زیرساختهای تصمیمگیری، برنامهریزی و سیاستگذاری در کشور و استان است.
وی با اشاره به اهمیت دقت دادهها گفت: هر اندازه اطلاعات مربوط به جمعیت، خانوار، مسکن، محل سکونت و سایر دادههای مرتبط دقیقتر و بهروز باشد، تصمیمهای ما در حوزههای اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، خدماتی و زیرساختی نیز دقیقتر و اثربخشتر خواهد بود.
استاندار بوشهر با اشاره به تغییرات ساختاری در روشهای جمعآوری دادهها تصریح کرد: سرشماری سال ۱۴۰۵ از یک جهت یک تحول مهم در نظام آماری کشور محسوب میشود؛ زیرا رویکرد ثبتیمبنا جایگزین بخش مهمی از شیوههای سنتی جمعآوری اطلاعات شده و اتکای بیشتری بر دادههای موجود در دستگاههای اجرایی و پایگاههای ثبتی دارد.
وی با تأکید بر این موضوع افزود: بر همین اساس، کیفیت اطلاعات ثبتشده در سامانههای دستگاهها اهمیت دوچندان پیدا میکند.
زارع با اشاره به مزایای رویکرد جدید آماری، تصریح کرد: هرچند رویکرد ثبتیمبنا موجب کاهش مراجعه گسترده مأموران و کاهش بار پاسخگویی مردم میشود، اما همچنان آگاهی و همکاری مردم برای تکمیل و اصلاح اطلاعات ضروری است.
وی در ادامه با هدف بسیج عمومی توانمندیها گفت: در این زمینه باید از ظرفیت رسانههای استانی، صداوسیما، فضای مجازی، ائمه جمعه، دهیاران، شوراهای اسلامی، تشکلهای اجتماعی و سایر ظرفیتهای فرهنگی استان استفاده کنیم.
استاندار بوشهر با تبیین ویژگیهای خاص استان بوشهر، اظهار کرد: استان بوشهر به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، پراکندگی سکونتگاهها، مناطق روستایی، شهرهای ساحلی، جزایر و همچنین تحولات جمعیتی ناشی از فعالیتهای اقتصادی و صنعتی، نیازمند توجه ویژه به دقت مکانی اطلاعات است.
وی با تأکید بر شاخصهای کیفی دادهها گفت: در سرشماری ثبتیمبنا، دیگر فقط حجم اطلاعات مهم نیست؛ بلکه صحت، کامل بودن، بهروز بودن و قابلیت اتصال و تطبیق اطلاعات اهمیت دارد.
زارع از دستگاههای اجرایی استان خواست اطلاعات موجود در سامانههای آنها بررسی تا مشخص شود تا چه اندازه با واقعیت میدانی منطبق است و برای رفع مغایرتها برنامهریزی لازم صورت گیرد.