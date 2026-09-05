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براساس گزارش واحد (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان ادارهکل روابطعمومی صداوسیما در بازه زمانی ۳ تا ۱۰ شهریور تعداد ۲۲ هزار و ۲۰ پیام در سامانه (۱۶۲) امور ارتباط با مخاطبان به ثبت رسیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، از میان شبکههای تلویزیونی، بهترتیب شبکههای سه و خبر و از میان شبکههای رادیویی، ایران، جوان و معارف بیشترین نظرات مخاطبان را به خود اختصاص دادهاند.
از حیث موضوعی نیز برنامههای سیاسی شبکههای مختلف در صدر تماسها قرار داشتند.
در این میان، مسابقه «سرآشپز» شبکه سه، برنامه «بهوقت ایران» شبکه خبر و برنامههای مختلف شبکههای رادیویی ایران، جوان و معارف بیشترین سهم در پیامهای مردمی را به خود اختصاص دادند.
از میان محورهای مورد تماس مخاطبان حول موضوعات و دغدغههای مردمی در برنامههای سیاسی میتوان به گلایه از عدم تهیه گزارش درخصوص تورم و گرانی، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش تعرفه آب و برق و قیمت کالاهای اساسی، قطع مکرر آب و برق در مناطق مختلف کشور و مشکلات ناشی از آن برای شهروندان، ناکافی بودن مبلغ کالابرگ، درخواست دعوت از مسئولان بهمنظور نقد و بررسی مشکلات اقتصادی، افزایش بیحجابی در سطح جامعه، پایین بودن حقوق دریافتی و واریز نشدن معوقات فروردین و اردیبهشت بازنشستگان و لزوم اعلام زمان واریز سود سهام عدالت اشاره کرد.
همچنین قدردانی از اطلاعرسانی و پوشش اقتدار نیروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حفظ و نگهداری تنگه هرمز، افتتاح طرحهای صنعتی و عمرانی در هفته دولت و تجمعات شبانه، صحبتهای مقتدرانه و دلگرمکننده محسن رضایی در برنامه «گفتوگوی ویژه خبری» و قدردانی از گویندگان خوب خبر خانمها حسینزاده و میرصانع از دیگر محورهای این بخش بود.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره مسابقه «سرآشپز» شامل گلایه از پخش نامنظم، نمایش غذاهای رنگارنگ بدون توجه به وضعیت معیشتی مردم، ادبیات آقای برکتی داور مسابقه، درخواست اعلام زمان پخش و نحوه شرکت در مسابقه و همچنین تشکر از محتوای شاد و سرگرمکننده برنامه بود.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامه «بهوقت ایران» شامل گلایه از اظهارات برخی کارشناسان، اظهارنظر و جانبداری مجید شاکری و سیدعباس موسوی از عملکرد مسئولان، تشکر از محتوای روشنگرانه، اجرای خوب سرباز روحالله رضوی، حضور کارشناسان شایسته و تحلیل مسائل روز جامعه و نیز درخواست اطلاعرسانی درباره علت عدم حضور نیما اکبرخانی، کارشناس برنامه، افزایش مدتزمان پخش، اعلام زمان بازپخش و نحوه ارتباط با برنامه بود.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی ایران، انتقاد از شاد نبودن برنامه «صبح جمعه با شما» بود.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی جوان، درخواست تداوم پخش برنامه «جوان ایرانی سلام» بود.
مهمترین محورهای نظرات مخاطبان درباره برنامههای شبکه رادیویی معارف نیز قدردانی از پخش برنامههای آموزنده و مفید است.