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وزارت جهاد کشاورزی با تأکید بر ضرورت حفظ انگیزه تولیدکنندگان، از هرگونه تصمیم برای محدودسازی صادرات گوجهفرنگی تابستانه را رد کرد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما؛ محمدفرید سپری، مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی وزارت جهاد کشاورزی، با رد پیشنهادات مربوط به اعمال محدودیتهای صادراتی بر محصول گوجهفرنگی، اعلام کرد که سیاستهای وزارتخانه بر پایه تعادل میان تأمین نیاز صنایع فرآوری و حفظ حقوق صادراتکنندگان استوار است.
او با اشاره به برنامهریزیهای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۵، تأکید کرد که سطح زیرکشت گوجهفرنگی در کشور بالغ بر ۱۱۸ هزار هکتار با هدف تولید ۶ میلیون و ۵۸۰ هزار تن پیشبینی شده است.
سپری با اشاره به اینکه تولید این محصول در کشور به صورت چهارفصل استمرار دارد، افزود: «با توجه به آمارهای چندساله، سهم صادرات در فصل تابستان تنها حدود ۱۵ درصد از کل تولید است که عامل اصلی ایجاد کسری در بازار داخلی محسوب نمیشود.»
مدیرکل دفتر امور سبزیها و گیاهان جالیزی هشدار داد که اتخاذ تصمیمات ضربتی مبنی بر مسدودسازی مقاصد صادراتی در اوج فصل تولید، سیگنال نامساعدی به جامعه کشاورزان ارسال کرده و میتواند منجر به کاهش انگیزه کشت در سالهای آتی و در نتیجه تهدید امنیت تأمین مواد اولیه صنایع ربسازی شود.
او خاطرنشان کرد که نوسانات قیمتی فعلی در مبادی عرضه، بیش از آنکه مربوط به خود محصول باشد، متاثر از تغییر نرخ حاملها، هزینههای حملونقل و نهادههای تولید است.
سپری در ادامه به تبیین علت نوسانات در زمان عرضه پرداخت و اظهار داشت: «افت محسوس دما و سرمای بهاره در سال جاری، موجب تأخیر حدوداً دو هفتهای در تقویم کشت تابستانه شده است.
بر این اساس، انتظار میرود پیک برداشت و اوج عرضه گوجهفرنگی به بازار و صنایع فرآوری، از نیمه دوم شهریور تا نیمه اول مهرماه محقق شود.»
او در پایان با تأکید بر ضرورت پیوند میان بخش تولید و صنایع تبدیلی، راهبرد وزارت جهاد کشاورزی را تمرکز بر قراردادهای کشت و ایجاد تعامل ساختارمند میان تشکلهای صنفی و دستگاههای حاکمیتی دانست تا ضمن افزایش بهرهوری، امنیت غذایی و ثبات اقتصادی در زنجیره تولید تضمین گردد.