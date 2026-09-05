پخش زنده
امروز: -
با ساماندهی و دوبانده شدن بخشی از محور ورودی شهر مهاباد از سمت میاندوآب، شاهد بهبود جریان ترافیکی و کاهش نرخ حوادث رانندگی در این مسیر هستیم، با این حال، باقی ماندن بخشهایی از این مسیر به صورت تکبانده، همچنان نگرانی رانندگان و ساکنان را بابت احتمال بروز تصادفات جدی برانگیخته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ورودی شهر مهاباد از سمت میاندوآب که همواره یکی از محورهای پرتردد و استراتژیک منطقه محسوب میشود، طی اقدامات اخیر، تغییرات ملموسی را در وضعیت تردد تجربه کرده است. ساماندهی بخشی از این محور و تبدیل آن به مسیر دوبانده، علاوه بر روانتر شدن جریان خودروها، نقش موثری در ارتقای ایمنی مسیر و کاهش برخوردها ایفا کرده است.
رانندگانی که از سمت میاندوآب وارد مهاباد میشوند، از بهبود کیفیت جاده در بخشهای دوبانده شده ابراز رضایت کردهاند. با این حال، این بهبود وضعیت همچنان ناقص است.
در ادامه این مسیر، بخشهایی از جاده همچنان به صورت تکبانده باقی مانده که این موضوع، گلوگاه اصلی ترافیکی و عامل اصلی خطر تصادفات در این محور است. ترافیک سنگین در این بخشهای تکبانده و عدم رعایت رعایت فاصله ایمنی توسط رانندگان، از جمله چالشهایی است که سلامت مسافران را به مخاطره میاندازد.
مردم و رانندگان با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژههای عمرانی در این مسیر، خواستار پیگیری فوری مسئولان مربوطه برای اتمام عملیات دوبانده شدن باقیمانده مسیر هستند. آنها معتقدند تکمیل این طرح نه تنها به کاهش چشمگیر تصادفات منجر میشود، بلکه باعث تسهیل تردد مسافران و بهبود وضعیت اقتصادی و رفاهی منطقه خواهد شد.
مطالبه اصلی شهروندان مهابادی، تبدیل کامل این مسیر به یک جاده دوبانده و استاندارد است تا پس از سالها انتظار، با خیالی آسوده از این ورودی اصلی شهر عبور کنند.