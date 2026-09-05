به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همتی در این جلسه در خصوص آخرین وضعیت شاخص های کلان اقتصاد، متغیرهای پولی و ارزی و روند آنها توضیحاتی ارائه داد و به تشریح اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم، نرخ رشد نقدینگی ،تامین ارز نیازهای اساسی و دارو و مواد اولیه ،تامین اعتبار هدفمند تولید و افزایش تاب آوری اقتصاد پرداخت.

گفتنی است جلسه مشترک کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص با رئیس کل بانک مرکزی روز شنبه ۱۴ شهریورماه و به میزبانی این بانک برگزار شد.