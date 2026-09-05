مدیرکل مدیریت بحران استان یزد، از تشکیل تیم‌های پایش و ارزیابی و آغاز اقدامات پیشگیرانه برای مقابله با پیامد‌های احتمالی بارش‌ها و سیلاب‌های پیش‌رو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، بالاکتفی در نشست ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان یزد با اشاره به پیش‌بینی‌های هواشناسی و احتمال وقوع پدیده النینو گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، احتمال وقوع این پدیده برای مناطق غربی و مرکزی کشور حدود ۹۰ درصد برآورد شده است. وی افزود: با توجه به تجربیات سال‌های گذشته و در راستای افزایش آمادگی استان یزد، تیم‌های پایش و ارزیابی تشکیل شده و تاکنون بازدید‌هایی از بند‌های خاکی و سیل‌بند‌های حفاظتی در مناطق مختلف صورت گرفته است.

مدیرکل مدیریت بحران استان یزد با بیان اینکه رفع نواقص و نقاط حادثه‌خیز در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: این اقدامات با هماهنگی فرمانداران شهرستان‌ها در حال اجرا است تا پیش از وقوع بارش‌های قابل توجه، نقاط آسیب‌پذیر شناسایی و مشکلات موجود برطرف شود.بالاکتفی همچنین از ابلاغ شرح وظایف دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: در همین زمینه، وظایف دستگاه‌هایی از جمله شرکت آب منطقه‌ای، شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها، منابع طبیعی و دیگر دستگاه‌های مرتبط مشخص و ابلاغ شده است.

وی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و انجام اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی ناشی از بارش‌ها و سیلاب‌ها دارد.