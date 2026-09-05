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مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از برنامهریزی برای تسریع روند بازسازی پالایشگاههای آسیبدیده پارس جنوبی با هدف احیای زودهنگام ظرفیتهای از دست رفته این میدان مشترک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما | اقتصادی، تورج دهقانی امروز (شنبه، ۱۴ شهریور) در نشست بررسی عملکرد و پیشبینی تولید میدان گازی پارسجنوبی گفت: زمان تعیین و ابلاغ شده از سوی شرکت ملی نفت ایران برای پایان بازسازی پالایشگاه فاز ۱۴، تابستان سال آینده است، اما با پیگری شبانهروزی در تلاشیم این هدف را تا پایان امسال محقق کنیم.
وی درباره دو پالایشگاه دیگر که در جنگ رمضان آسیب دیدند، بیان کرد: عملیات آواربرداری در هر دو پالایشگاه (پالایشگاههای سوم و پنجم پارس جنوبی) به پایان رسیده و با تعیین تکلیف پیمانکاران، بازسازی وارد مرحله اجرا شده است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس تصریح کرد: ورود میدان مشترک پارسجنوبی به نیمه دوم عمر خود و از دست رفتن ۳۰ درصد ظرفیت پالایشی این میدان در جنگ از یکسو و روند فزاینده مصرف گاز کشور از سوی دیگر، ایجاب میکند برای هر مترمکعب تولید گاز، برنامهریزی دقیق و هدفمندی دنبال شود.
دهقانی ادامه داد: امیدواریم با تداوم روند فعلی، صنعت نفت بتواند در زمستان پیشرو، بار دیگر نقش خود را در تأمین پایدار انرژی کشور و صیانت از تولید پارسجنوبی به بهترین شکل ایفا کند.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با تشریح الزامهای تولید این میدان مشترک و شرایط متفاوت امسال نسبت به سالهای قبل گفت: در دو سال گذشته تلاش شد با صرف منابع کمتر و بهکارگیری راهکارهای خلاقانه، برنامههای افزایش تولید گاز در کوتاهترین زمان محقق شود که این رویکرد در نهایت به ثبت رکورد تاریخی برداشت ۷۳۰ میلیون مترمکعب در روز و ایجاد و تثبیت حدود ۳۰ میلیون مترمکعب ظرفیت جدید تولید انجامید.