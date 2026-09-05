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در نشست معتمدان شهرستان آبدانان با وزیر صنعت، معدن و تجارت، ظرفیتهای این شهرستان در حوزههای مختلف بررسی و بر ضرورت سرمایهگذاری در منابع گچ و آهک، توسعه زیرساختها و ایجاد اشتغال برای جوانان تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نشست معتمدان شهرستان آبدانان با وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد و در آن ظرفیتها و توانمندیهای این شهرستان و همچنین مشکلات و محرومیتهای موجود مورد بررسی قرار گرفت.
معتمدان شهرستان با اشاره به ظرفیتهای آبدانان در بخشهای مختلف، خواستار توجه ویژه مسئولان به محرومیتها، توسعه زیرساختها، حمایت از سرمایهگذاری و ایجاد زمینههای اشتغال برای جوانان شدند.
چراغی، نماینده مردم استان ایلام در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ظرفیتهای شهرستان آبدانان گفت: این شهرستان از جوانان تحصیلکرده و ظرفیتهای بیشماری برخوردار است، اما متأسفانه زیرساختهای موجود در شأن مردم آبدانان نیست و برای بهرهگیری از توانمندیهای شهرستان باید نگاه ویژهای به توسعه زیرساختها شود.
کرمی، استاندار ایلام، نیز در این نشست با اشاره به ظرفیتهای غنی آبدانان در حوزههای مختلف، بر ضرورت استفاده از توانمندیهای منطقه برای ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی تأکید کرد.
اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، با تأکید بر ضرورت شناخت دقیق ظرفیتهای شهرستان آبدانان، خواستار برنامهریزی برای حرکت به سمت شکوفایی این ظرفیتها شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای معدنی آبدانان در حوزه گچ و آهک گفت: آبدانان از نظر منابع گچ و آهک غنی است و میتوان با سرمایهگذاری مناسب، زمینه احداث یک کارخانه گچ با ظرفیت و کیفیت مطلوب در این شهرستان را فراهم کرد.
در این نشست همچنین بر ضرورت شناسایی ظرفیتهای مغفول شهرستان، جذب سرمایهگذاری و تبدیل ظرفیتهای موجود به فرصتهای اقتصادی و اشتغالزا تأکید شد.