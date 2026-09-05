انتصاب سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران
حسین توکلی کجانی سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،
طی حکمی از سوی استاندار تهران، حسین توکلی کجانی به عنوان سرپرست معاونت سیاسی استانداری تهران منصوب شد؛ در این حکم بر اجرای سیاستهای عمومی دولت، نظارت بر فرآیند انتخابات، اجرای دقیق قوانین انتخاباتی و تقویت تعامل و هماهنگی با مجموعههای مرتبط تأکید شده است.
در بخشی از این حکم محمدصادق معتمدیان ، پیگیری و اجرای سیاستهای عمومی دولت در حوزههای سیاسی، نظارت بر انتخابات و اجرای صحیح قوانین انتخاباتی، تعامل مؤثر با احزاب و تشکلهای سیاسی مورد تأکید قرار گرفته است.
در بخش پایانی این حکم نیز بر تلاش در راستای تحقق اهداف و سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران، رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم، پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و خدمترسانی شایسته و مؤثر به مردم استان تهران تأکید شده است.