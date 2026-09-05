تعداد کشتی‌گیران فرنگی خوزستان با رشد بیش از ۷۰ درصدی به حدود پنج هزار نفر رسیده و توسعه زیرساخت‌های این رشته نیز در استان شتاب گرفته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ خوزستان یکی از قطب‌های اصلی کشتی فرنگی ایران و جهان است و کشتی‌گیران این استان طی سال‌های گذشته موفق به کسب نشان‌های ارزشمندی در رقابت‌های ملی و بین‌المللی شده‌اند.

افزایش شمار کشتی‌گیران فرنگی استان در سال‌های اخیر، بیانگر استقبال بیشتر نوجوانان و جوانان خوزستانی از این رشته ورزشی است؛ به‌گونه‌ای که تعداد فرنگی‌کاران به حدود پنج هزار نفر رسیده است.

توسعه سالن‌های کشتی در خوزستاندر کنار افزایش تعداد ورزشکاران، توسعه زیرساخت‌های کشتی نیز در خوزستان دنبال می‌شود و تاکنون سه سالن کشتی در استان به بهره‌برداری رسیده است.

یکی از سالن‌های جدید کشتی که به‌تازگی افتتاح شده، در فضایی به مساحت ۵۰۰ مترمربع احداث شده و دارای دو تشک استاندارد کشتی و سالن بدنسازی به مساحت ۱۲۰ مترمربع است.

افزایش سهم خوزستان در تیم ملی کشتی فرنگیتوسعه کشتی خوزستان تنها به افزایش تعداد ورزشکاران محدود نشده و سهم فرنگی‌کاران استان در تیم ملی نیز افزایش یافته است.

همچنین تعداد کشتی‌گیران خوزستانی حاضر در تیم ملی کشتی فرنگی از یک نفر به هفت نفر رسیده است؛ آماری که نشان‌دهنده افزایش ظرفیت استان در پرورش قهرمانان این رشته است.

مسئولان ورزشی خوزستان بر ضرورت توسعه بیشتر زیرساخت‌های کشتی در شهرستان‌ها تأکید دارند و افزایش ظرفیت سالن‌ها و امکانات تخصصی را متناسب با جایگاه استان در کشتی فرنگی کشور و جهان ضروری می‌دانند.

افزایش شمار کشتی‌گیران، بهره‌برداری از سالن‌های جدید و توسعه امکانات تخصصی، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای بیشتری را در خوزستان فراهم کرده است؛ ظرفیتی که می‌تواند جایگاه این استان را در کشتی فرنگی ایران و عرصه‌های بین‌المللی بیش از پیش تقویت کند.