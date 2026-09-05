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پژوهشگر برجسته نسخه شناسی در جهان اسلام «یان یوست ویتکام» درگذشت.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، غلامرضا امیرخانی، در پی در گذشت این نسخه شناس، در پیام تسلیتی از خدمات این محقق یاد کرد.
متن این پیام به این شرح است:
درگذشت پروفسور یان یوست ویتکام، استاد دانشگاه لیدن و پژوهشگر برجسته نسخهشناسی در جهان اسلام، مایه اندوه و تأسف فراوان است.
او با چندین دهه مطالعه و فهرستنگاری نسخههای خطی، سهمی ارزشمند در شناساندن میراث مکتوب جهان اسلام داشت. تدوین فهرست نسخههای خطی فارسی کتابخانه دانشگاه لیدن و پژوهشهای او درباره شیوههای تصحیح «تاریخ بیهقی»و نسخههای «شفا»ی ابنسینا نمونههایی از توجه این دانشمند به میراث علمی و فرهنگی ایران است.
دوستی او با ایرج افشار و یادداشتی که درباره این ایرانشناس نامدار در «نامه بهارستان» منتشر کرد، جلوه دیگری از پیوند وی با جامعه پژوهشی ایران بود. خدمات علمی او در شناخت نسخههای خطی و گسترش ارتباط میان فرهنگها، همواره شایسته قدردانی است.
اینجانب، به نمایندگی از سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، درگذشت این پژوهشگر نامدار را به خانواده ایشان، همکاران دانشگاه لیدن و جامعه نسخهشناسان، ایرانشناسان و دوستداران میراث مکتوب تسلیت میگویم. یاد و خدمات علمی او گرامی باد.