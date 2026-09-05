به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، این نویسنده و روزنامه نگار پس از یک دوره بیماری درگذشت.

جواد مجابی ۲۲ مهر ۱۳۱۸ در قزوین به دنیا آمد. در آغاز دهه چهل در رشته حقوق و دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد. در همان دوره کارشناس وزارت فرهنگ و هنر بود و به‌صورت حرفه‌ای و مستمر به روزنامه‌نگاری و نویسندگی می‌پرداخت.

مجابی مدتی در روزنامه اطلاعات دبیر بخش فرهنگ و هنر نیز بود و با مجلاتی ادبی مهمی، چون فردوسی، جهان نو، خوشه، آدینه و دنیای سخن همکاری داشت، این نویسنده، مدتی بعد زمان خود را به ادبیات و خلق رمان اختصاص داد و می‌توان گفت در چهل سال گذشته، آثاری که خلق کرده است، بیشتر در زمینه رمان و شعر شکل‌گرفته است.

جواد مجابی یکی از منتقدان مطرح در حوزه تجسمی بوده و در این زمینه آثار متعددی نوشته است، علاوه بر این آثار تولیدی متعددی در نقاشی و کاریکاتور از خود به‌جای گذاشته است، از جواد مجابی باتوجه‌به درون‌مایه بعضی از آثارش، به‌عنوان طنزپرداز ایرانی نیز یاد می‌شود.