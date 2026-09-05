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شبکه یک سیما از امشب، پخش اثر مستند و دراماتیک جدید شامل مستند ششقسمتی «جهان جدید» را آغاز میکند و شبکه چهار نیز مینیسریال علمی-تخیلی «هجوم» را برای مخاطبان خود تدارک دیده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «جهان جدید» با نگاهی تحلیلی، مسیر تحول چین را از دریچهی تاریخ، تمدن و فناوریهای پیشرفته مورد مطالعه قرار میدهد.
این مجموعه در ۶ قسمت به بررسی موضوعاتی نظیر توسعهی سریع، دستاوردهای نوین فناوری، انرژیهای تجدیدپذیر و تجربهی این کشور در مقابله با بیابانزایی میپردازد تا تصویری جامع از جایگاه چین در جهان امروز ارائه دهد.
پخش این مستند از امشب، شنبه ۱۴ شهریورماه، هر شب ساعت ۱۹:۳۰ خواهد بود.
در همین راستا، مینیسریال ۸ قسمتی «هجوم» (The Swarm)، محصول سال ۲۰۲۲ آلمان به کارگردانی باربارا ادر، از روز یکشنبه ۱۵ شهریورماه نیز روی آنتن شبکه چهار می رود.
این اثر در گونههای درام، معمایی و علمی-تخیلی، به پدیدهای مرموز در اقیانوسها میپردازد که در آن موجوداتی هوشمند با سلاحهای کشنده و مرموزی که در اختیار دارد به دنبال بیرون کردن انسان از اقیانوسها و دریاهاست.
زمان پخشاین مینی سریال از روز یکشنبه ۱۵ شهریور، هر شب ساعت ۵ دقیقه بامداد و تکرار آن در ساعتهای ۱۱ و ۱۷ همان روز خواهد بود.