به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، این آزمون در ادامه فرآیند استخدام نیرو‌های مالی، فنی و آتش‌نشانی است که سال گذشته مرحله علمی آن برگزار شده بود در مرحله عملی، داوطلبانی که حدنصاب نمره علمی را کسب کرده بودند، تحت ارزیابی تخصصی آمادگی جسمانی قرار گرفتند.

این آزمون با هدف ارزیابی دقیق توانمندی متقاضیان در ۹ بخش عمومی و اختصاصی و با حضور تیم ارزیاب متشکل از کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و ایمنی شهرداری بوشهر، سازمان بنادر و دریانوردی و داوران متخصص برگزار شد.

بر اساس این گزارش، در استان بوشهر ۱۵ ایستگاه آتش‌نشانی در مناطق روستایی فعال است که در این مرحله، روند جذب و تکمیل کادر برای ۴ ایستگاه آتش‌نشانی در دستور کار قرار گرفته است پس از برگزاری این آزمون عملی، پذیرفته‌شدگان برای طی مراحل نهایی گزینش و صدور احکام به کارگیری معرفی خواهند شد.

با توجه به حساسیت عملیات‌های آتش‌نشانی و ارتباط مستقیم آن با ایمنی و جان مردم، مقرر شده است پس از اتمام فرآیند جذب، دوره‌های تخصصی ویژه‌ای برای ارتقای سطح دانش و مهارت نیرو‌های جدید برگزار شود تا کیفیت خدمات‌رسانی در ایستگاه‌های روستایی افزایش یابد.