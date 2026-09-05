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در مراسمی از ۱۲۵ دانش آموز آملی که در المپیادهای ملی و مسابقات استانی، مدال آوری داشتند تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، ۱۲۵ دانش آموز آملی که در المپیادهای ملی در رشتههای مختلف و مسابقات و جشنوارههای استانی در سال تحصیلی سپری شده، افتخارآفرینی و مدال آوری داشتند در آیینی با حضور مسئولان شهرستان آتجلیل و تقدیر شدند.
در این آیین که برای دوازدهمین سال متوالی با عنوان جشن تلاش از سوی دبستان هاتف آمل برگزار شد، ۱۲ دانش آموز منتخب و برگزیده المپیادهای علوم، ریاضی، جشنواره سراسری وعلمی جابربن حیان ونیز مسابقات وجشنوارههای فرهنگی، علمی و ورزشی درسطح استانی ومنطقهای ودانش آموزان دیگری که از این مدرسه قبولی در مدرسه تیزهوشان ونمونه مورد تجلیل قرارگرفتند.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان آمل گفت: دانش آموزان آملی در سال تحصیلی گذشته درساعتهای شش گانه آموزشی و در رشتههای مختلف درمسابقات والمپیادهای کشوری واستانی بیشترین درخشش را داشتند.
مرتضی عسگری افزود: آموزش و پرورش تنها به دنبال رشد علمی دانشآموزان نیست و در کنار آموزش، باید زمینه رشد جسمی، روحی، اجتماعی و تربیتی آنان نیز فراهم شود؛ از این رو برگزاری جشنواره ها، المپیادها و رویدادهای علمی، فرهنگی و ورزشی و ایجاد فرصت برای فعالیت دانشآموزان در رشتههای مختلف در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر دبستان هاتف هم دراین مراسم با بیان اینکه برای یک دانش آموز، شیرینتر از هر جای دیگری، لحظهیِ تجلیلی است که با علم و دانش، پرچمِ مدرسه و شهرِ خود را در عرصههای مختلف، از سطحِ استان تا مسابقاتِ ملی و بینالمللی، بالا بردهاند.
قربان قلی تبار افزود: برگزاری جشن، تلاش تنها یک جشنِ ساده نیست؛ بلکه سنتی است که این مدرسه برای سالها، با هدفِ تقدیر از قهرمانانِ کوچکِ خود، برگزار کرده است.
یادآور میشود جشنِ تلاش، یادآورِ این نکته است که با پشتکار و حمایتِ درست، هر دانشآموزی میتواند قهرمانی برای آینده باشد. در شهرستان بیش از ۴۲۰ هزار نفری آمل حدود ۷۰ هزار دانش آموز در مقاطع مختلف، تحصیل میکنند.
مهدی غلامی و گزارش این خبر: