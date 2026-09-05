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نشست شورای هماهنگی دفاع مقدس و مقاومت استان یزد با محوریت برنامهریزی برای هفته دفاع مقدس برگزار و بر اجرای برنامههای این هفته با رویکرد «جنگ رمضان»، حضور در میادین و خیابانها و تسریع در تکمیل یادمانهای شهدای استان یزد تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ، مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد در این نشست با اشاره به برنامهریزیها برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس گفت: مقرر شد کارگروهی به ریاست معاون سیاسی و امنیتی استاندار تشکیل شود و برنامههای این هفته بهصورت تفصیلی در این کارگروه ارائه و بررسی شود.سرهنگ حرزاده افزود: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، تمامی برنامههای هفته دفاع مقدس با رویکرد جنگ رمضان و با تلفیق حضور مردم در میادین و خیابانها برگزار خواهد شد.
وی همچنین با اشاره به روند تکمیل موزه دفاع مقدس استان یزد اظهار کرد: با تصمیمات اتخاذشده، امیدواریم بهزودی شاهد تکمیل این طرح ملی در استان یزد باشیم. مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد، تسریع در روند تکمیل یادمانهای شهدای استان یزد را از دیگر محورهای این نشست عنوان کرد. استاندار نیز در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام گفت: شهدا آبروی هر محله هستند و این عزیزان با نثار خون خود، امنیت و آرامش را برای مردم به ارمغان آوردند.بابایی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شهرستانها برای تکمیل یادمانهای شهدا افزود: فرمانداران باید با بسیج ظرفیتهای شهرستانی و با جدیت، برای تکمیل یادمان شهدای گرانقدر پای کار باشند تا این مهم هرچه سریعتر به سرانجام برسد.
وی همچنین بر برگزاری میز خدمت دستگاههای اجرایی همزمان با هفته دفاع مقدس تأکید کرد و خواستار حضور و پاسخگویی دستگاهها به مردم در قالب این برنامه شد.