کارشناس هواشناسی گلستان گفت: هوای استان تا فردا پایدار است، اما از روز دوشنبه سامانه بارشی وارد استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مریم نیکزادفر گفت: امشب و فردا شب احتمال وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده در ارتفاعات غربی استان وجود دارد، اما روز‌ها هوای استان پایدارخواهد بود.

وی افزود: موج ناپایدار و بارشی از روز دوشنبه وارد استان می‌شود که پیامد آن افزایش ابر و بارش باران در نواحی مختلف خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: فعالیت این سامانه بارشی تا سه شنبه و چهارشنبه ادامه دارد، همچنین دریا از دوشنبه تا چهارشنبه متلاطم است وبرای فعالیت‌های دریایی مناسب نیست.