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کارشناس هواشناسی گلستان گفت: هوای استان تا فردا پایدار است، اما از روز دوشنبه سامانه بارشی وارد استان میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، مریم نیکزادفر گفت: امشب و فردا شب احتمال وقوع بارشهای خفیف و پراکنده در ارتفاعات غربی استان وجود دارد، اما روزها هوای استان پایدارخواهد بود.
وی افزود: موج ناپایدار و بارشی از روز دوشنبه وارد استان میشود که پیامد آن افزایش ابر و بارش باران در نواحی مختلف خواهد بود.
کارشناس هواشناسی گلستان گفت: فعالیت این سامانه بارشی تا سه شنبه و چهارشنبه ادامه دارد، همچنین دریا از دوشنبه تا چهارشنبه متلاطم است وبرای فعالیتهای دریایی مناسب نیست.