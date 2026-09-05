بررسی اعزام نشدن تیم ملی والیبال بانوان به بازیهای آسیایی در کمیته فنی
معاون وزیر ورزش گفت: اعزام نشدن تیم ملی والیبال بانوان به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ در کمیته فنی و نظارتی تحلیل کارشناسی می شود .
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، محمدشروین اسبقیان در حاشیه مجمع سالیانه عمومی فدراسیون والیبال که امروز (۱۴ شهریور) در وزارت ورزش و جوانان برگزار شد، اظهار داشت: گزارشهای مختلفی درباره عملکرد فدراسیون ارائه شد. والیبال مسیری را آغاز کرده و تعامل بسیار خوبی با وزارت ورزش دارد. این تلاش و برنامهریزی به ویژه قهرمانی پسران زیر ۱۷ سال ایران در جهان، امید روزهای خوبی را میدهد و نباید این نسل را رها کنیم تا در تیم ملی بزرگسالان درخشش داشته باشند.
معاون توسعه ورزش حرفهای و قهرمانی وزیر ورزش و جوانان گفت: استعدادیابی و مدیریت آن به دستور وزیر ورزش، مورد توجه جدی قرار دارد تا این چرخه متوقف نشود. هرگاه این چرخه متوقف شد در تیم ملی بزرگسالان به مشکل برخوردیم.
وی درباره اعزام نشدن تیم ملی والیبال بانوان به بازیهای آسیایی ۲۰۲۶، افزود: این قضیه در یک کمیته فنی و نظارتی مورد تحلیل کارشناسی قرار میگیرد. وزیر ورزش از اینکه روزی تعداد مدالهای زنان ایران از مردان بیشتر شود، خوشحال میشود. وزارت ورزش با رویکردی متفاوت به ورزش بانوان نگاه میکند. توجه به ورزش بانوان در وزارت ورزش، عملیاتی است نه تئوری.
اسبقیان گفت: استکبار جهانی در تلاش است تا کشور ایران را منزوی کند، ولی ورزش صدای کشور است. وقتی کاروان ورزش عشایری ایران وارد ورزشگاه مسابقات شد، یک صدا مورد تشویق قرار گرفت؛ این یعنی اقتدار.
معاون وزیر ورزش افزود: بازیهای مختلفی پیش رو داریم که برایمان بسیار قابل اهمیت است. جلسات تخصصی متعددی با فدراسیونها داشتهایم که بیسابقه بوده است. امیدوارم با همت و تلاش مضاعف اتفاقات خوبی را در ورزش کشور شاهد باشیم.