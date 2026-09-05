پخش زنده
امروز: -
هشت مدرسه با زیربنای حدود ۴ هزار متر مربع در دلیجان با اجرای طرح جهادی شهید عجمیان بهسازی و رنگآمیزی میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ طرح جهادی شهید عجمیان در دلیجان؛ بهسازی و رنگآمیزی مدارس آغاز شد.
طرح جهادی «شهید عجمیان» با هدف شادابسازی و بهسازی فضاهای آموزشی در مدارس شهرستان دلیجان در حال اجراست. در این طرح، ۸ مدرسه با زیربنای حدود ۴۰۰۰ متر مربع رنگآمیزی و بهسازی میشوند.
این طرح با مشارکت دانشآموزان و گروه جهادی بسیج دانشآموزی اجرا میشود و علاوه بر بهسازی فیزیکی مدارس، هدف والای تربیتی دانشآموزان را نیز دنبال میکند.
مشارکت دانشآموزان در این فعالیتهای جهادی، روحیه کار گروهی، مسئولیتپذیری و خدمت به جامعه را در آنها تقویت میکند.