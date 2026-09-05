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رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه پیشنهاد کرد کشورهای عضو با تشکیل کارگروه تخصصی قضایی، نسبت به تبادل تجربیات و رویههای قضایی در زمینه محیط زیست، تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی و انرژی پایدار اقدام کنند و از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای همکاری در این حوزه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، خدائیان، در نشست تخصصی «راهبری قضایی در مدیریت بومشناختی و بهبود سیستمهای انرژی پایدار» که در ذیل اجلاس بریکس در دهلی هند برگزار شد، اظهار کرد: شبکه قضایی بریکس برای محیط زیست و انرژی پایدار میتواند با احترام کامل به حاکمیت ملی، استقلال قضایی و تفاوتهای نظامهای حقوقی کشورهای عضو به عنوان یک سازوکار تخصصی و غیرالزامآور برای تبادل دانش و تجربه فعالیت کند. بر این اساس پیشنهاد میشود کشورهای عضو بریکس با تشکیل کارگروه تخصصی میان دستگاههای قضایی کشورهای عضو با هدف تبادل تجربیات و مطالعات تطبیقی و رویههای قضایی در زمینه محیط زیست، تغییرات اقلیمی، منابع طبیعی و انرژی پایدار، اقدام لازم معمول دارند.
عدالت بیننسلی و انرژی پایدار
خدائیان با بیان اینکه منابع طبیعی و محیط زیست، میراث اختصاصی نسل حاضر نیستند، گفت: ما آنها را از نسلهای گذشته دریافت کردهایم و در قبال نسلهای آینده مسئول هستیم. سیاستها و تصمیمات مربوط به انرژی و محیط زیست باید به گونهای باشد که منافع کوتاهمدت، حقوق و منافع بلندمدت نسلهای آینده را قربانی نکند. عدالت انرژی نیز از اهمیت ویژه برخوردار است و گذار به انرژیهای پاک و پایدار نباید موجب تعمیق شکافهای اقتصادی و اجتماعی شود.
تأکید بر همکاری قضایی و بینالمللی
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به ظرفیتهای گسترده کشورهای عضو بریکس، افزود: بر این باوریم که میتوانیم در حوزه محیط زیست و انرژی، تجربیات قضایی خود را به اشتراک بگذاریم، ظرفیتهای تخصصی قضات را افزایش دهیم و سازوکارهای همکاری حقوقی میان کشورهای عضو را توسعه دهیم. مواجهه با مسائل زیستمحیطی و انرژی نیازمند همکاری میان نهادهای حاکمیتی، دستگاه قضایی، مراکز علمی، بخش خصوصی و جامعه است.
پیشنهادات تکمیلی ایران
خدائیان پیشنهاد کرد: برگزاری نشستهای تخصصی سالانه، کارگاههای آموزشی برای قضات و کارشناسان، تبادل اطلاعات و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک از قوانین، مقررات و رویههای قضایی مرتبط با محیط زیست و انرژی نیز دنبال شود. همچنین تشکیل کارگروه علمی برای بررسی امکان تدوین مجموعهای از اصول راهنمای غیرالزامآور قضایی بریکس در زمینه عدالت زیستمحیطی، عدالت انرژی، حمایت از حقوق نسلهای آینده و رسیدگی مؤثر به دعاوی زیستمحیطی از دیگر پیشنهادات است.
آمادگی ایران برای همکاری
رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به تجربیات جمهوری اسلامی ایران در حوزه محیط زیست و انرژی، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران آمادگی خود را برای همکاری با کشورهای عضو بریکس در زمینه حکمرانی زیستمحیطی، عدالت انرژی، حقوق انرژی پایدار و حمایت از حقوق نسلهای آینده اعلام میکند.
توسعه پایدار؛ تعهد اخلاقی، حقوقی و بیننسلی
خدائیان در پایان تصریح کرد: توسعه پایدار تنها یک هدف اقتصادی نیست، یک تعهد اخلاقی، حقوقی و بیننسلی است. امنیت انرژی تنها به معنای تولید انرژی بیشتر نیست؛ بلکه به معنای دسترسی عادلانه، پایداری و مسئولیتپذیری در قبال محیط زیست است؛ و عدالت قضایی نیز تنها به حل اختلاف امروز محدود نمیشود؛ بلکه باید بتواند از حقوق نسلهای آینده که هنوز در فرایند تصمیمگیری امروز حضور ندارند، حمایت کند.