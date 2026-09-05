افتتاح مرحله نخست مجتمع رفاهی عقیق در سلسله لرستان
مرحله ی نخست مجتمع خدماتی و رفاهی عقیق با حضور فرمانده سپاه لرستان در منطقه کهمان شهرستان سلسله به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛با حضور فرمانده سپاه حضرت اباالفضل لرستان، مرحلهی نخست مجتمع خدماتی و رفاهی عقیق در منطقهی تفریحی و گردشگری امیر منطقه کهمان شهرستان سلسله به بهره برداری رسید.
سردار نعمت اله باقری گفت: این مجتمع رفاهی شامل رستوران و سالن غذاخوری با ظرفیت ۳۰۰ نفر، سالن ورزشی،۱۲ آلاچیق و فضای بازی کودکان در زمینی به وسعت ۱۵ هکتار و زیر بنای هزار و ۴۰۰ متر مربع طراحی شده است.
فرمانده سپاه لرستان افزود: افتتاح این مجتمع گامی برای رونق گردشگری در منطقه کهمان شهرستان سلسله است و مجموعه سپاه همکاری برای توسعه صنعت گردشگری است.