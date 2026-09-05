مرحله ی نخست مجتمع خدماتی و رفاهی عقیق با حضور فرمانده سپاه لرستان در منطقه کهمان شهرستان سلسله به بهره برداری رسید.



به گزارش خ با حضور فرمانده سپاه حضرت اباالفضل لرستان، مرحله‌ی نخست مجتمع خدماتی و رفاهی عقیق در منطقه‌ی تفریحی و گردشگری امیر منطقه کهمان شهرستان سلسله به بهره برداری رسید. به گزارش خ برگزاری صداوسیمای استان لرستان؛

سردار نعمت اله باقری گفت: این مجتمع رفاهی شامل رستوران و سالن غذاخوری با ظرفیت ۳۰۰ نفر، سالن ورزشی،۱۲ آلاچیق و فضای بازی کودکان در زمینی به وسعت ۱۵ هکتار و زیر بنای هزار و ۴۰۰ متر مربع طراحی شده است.

فرمانده سپاه لرستان افزود: افتتاح این مجتمع گامی برای رونق گردشگری در منطقه کهمان شهرستان سلسله است و مجموعه سپاه همکاری برای توسعه صنعت گردشگری است.





