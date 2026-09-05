به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی استان فارس اظهار داشت: در راستای اجرای طرح برخورد با سوداگران مرگ، ماموران کلانتری ۲۴ «ابوذر» شیراز با انجام کار اطلاعاتی و اقدامات فنی، از فعالیت فردی در زمینه خرید، فروش و نگهداری مواد مخدر در منزل شخصی خود مطلع شدند.

وی افزود: ماموران انتظامی پس از هماهنگی با مقام قضایی، به محل مورد نظر اعزام شدند و در بازرسی از آن منزل، موفق به کشف ۲۲۰ کیلوگرم تریاک شدند. در این عملیات، یک نفر قاچاقچی نیز دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان فارس با بیان اینکه متهم پس از طی مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی می‌شود، از همه شهروندان درخواست کرد در صورت اطلاع از فعالیت سوداگران مرگ، گزارش آن را از سوی مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اعلام کنند.