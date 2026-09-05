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معاون رفاه و امور اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: هموطنانی که عدد پایانی کد ملی آنها صفر، یک یا دو باشد، از فردا پانزدهم شهریور میتوانند کالابرگ خود را خرید کنند.
یعقوب اندایش در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری صداوسیما گفت: علاوه بر هموطنان دارای کد ملی با عدد پایانی صفر، یک و دو، ازفردا کالابرگ هموطنان تحت پوشش نهادیهای حمایتی همچون کمیته امداد و بهزیستی نیز شارژ میشود.
اندایش همچنین افزود: براساس برنامه ریزی انجام شده هموطنانی که عدد پایانی کد ملی آنها سه، چهار، پنج و شش هست از ۲۵ شهریور، میتوانند با مراجعه به فروشگاههای طرح ملی کالابرگ اقلام مورد نیاز خود را خریداری کنند.
وی همچنین با اعلام اینکه کد ملیهای منتهی به اعداد هفت، هشت و نه نیز از پنجم مهر فعال خواهد شد، گفت: سهمیه شهریور کالابرگ هموطنان همچون ماههای گذشته یک میلیون تومان شارژ میشود و دولت هنوززمان مشخصی را برای افزایش مبلغ کالابرگ اعلام نکرده است.