همتی نماینده مردم ایلام در مجلس با حضور در شهرستان ایوان، از سایت پسماند شهرداری و روستا‌های جوب‌گوهر و علیگه بازدید و مشکلات و مطالبات مردمی را بررسی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در ادامه سفر‌های نظارتی به شهرستان‌های استان، فریدون همتی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرستان ایوان، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات مردمی قرار گرفت.

این بازدید میدانی که محور‌های متنوعی از جمله بررسی وضعیت سایت پسماند شهرداری ایوان و رسیدگی به چالش‌های عمرانی روستا‌های جوب‌گوهر و علیگه را شامل می‌شد، خواسته‌ها و مطالبات مردم مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.