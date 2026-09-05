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همتی نماینده مردم ایلام در مجلس با حضور در شهرستان ایوان، از سایت پسماند شهرداری و روستاهای جوبگوهر و علیگه بازدید و مشکلات و مطالبات مردمی را بررسی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در ادامه سفرهای نظارتی به شهرستانهای استان، فریدون همتی نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی با حضور در شهرستان ایوان، از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات مردمی قرار گرفت.
این بازدید میدانی که محورهای متنوعی از جمله بررسی وضعیت سایت پسماند شهرداری ایوان و رسیدگی به چالشهای عمرانی روستاهای جوبگوهر و علیگه را شامل میشد، خواستهها و مطالبات مردم مورد پیگیری و بررسی قرار گرفت.