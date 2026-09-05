وزیرعلوم، تحقیقات و فناوری از تخصیص اعتبارات تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها تا پایان هفته خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست مشترک با سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، آخرین مسائل مالی و اعتباری آموزش عالی را بررسی و درباره تأمین بخش مهمی از نیاز‌های دانشگاه‌ها تا پایان هفته توافق کردند. موارد توافق شده در این نشست مشترک به شرح ذیل است:

۱) اعتبارات تعمیر و تجهیز دانشگاه‌ها تا پایان هفته تخصیص خواهد یافت.

۲) مطالبات پیمانکاران حوزه تغذیه دانشجویی و سایر هزینه‌های ضروری دانشگاه‌ها از جمله حمل‌ونقل، اجاره خوابگاه‌های دانشجویی و خدمات پشتیبانی نیز در همین بازه زمانی تخصیص می‌یابد.

۳) در این نشست همچنین مقرر شد تخصیص بودجه شهریور ماه دانشگاه‌ها به طور کامل پرداخت شود.

۴) مطالبات کارکنان شرکتی تا پایان ماه جاری تسویه می‌شود.

۵) ۵۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل خوابگاه‌ها و تجهیز آزمایشگاه‌ها تخصیص خواهد یافت.

این توافق می‌تواند بخش قابل توجهی از فشار‌های مالی دانشگاه‌ها را در آستانه آغاز سال تحصیلی کاهش دهد.