رئیس اداره امور عشایر شهرستان اقلید از توزیع ۴۶ دستگاه سامانه خورشیدی میان خانوارهای عشایری این شهرستان با هدف ارتقای کیفیت زندگی و دسترسی به انرژی پایدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره امور عشایر شهرستان اقلید از توزیع ۴۶ دستگاه سامانه خورشیدی میان خانوارهای عشایری این شهرستان با هدف ارتقای کیفیت زندگی و دسترسی به انرژی پایدار خبر داد.

عاطفت‌دوست، رئیس اداره امور عشایر اقلید با اشاره به مزایای این تجهیزات اظهار کرد: سامانه‌های خورشیدی توزیع‌شده قابلیت حمل و نصب آسان، تأمین روشنایی، شارژ تلفن همراه و تجهیزات آموزشی را برای خانوارهای عشایری فراهم می کند.

وی با تأکید بر جایگاه اقتصادی عشایر این شهرستان افزود: جامعه عشایری اقلید شامل ۴ هزار و ۸۷۴ خانوار است که با پرورش حدود ۳۴۰ هزار رأس دام سبک، سهم بسزایی در تولید گوشت قرمز، لبنیات، پشم و صنایع‌دستی دارند.