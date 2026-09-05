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مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان از ساخت ۱۵۸ واحد کارگاهی کوچکمقیاس در شهرکها و نواحی صنعتی استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرزاد محمدی با اشاره به ساخت کارگاههای مقیاس کوچک در استان لرستان گفت: ۱۰۸ واحد کارگاهی کوچکمقیاس در شهرکها و نواحی صنعتی استان با پیشرفت کاری بالای ۹۰ درصد در آستانه بهرهبرداری قرار دارد.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان افزود: مراحل بهرهبرداری از ۱۰۸ کارگاه در الیگودرز، دورود، کوهدشت خرمآباد بهصورت مرحلهای تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.
وی بیان کرد:عملیات اجرایی ۵۰ واحد کارگاهی جدید هم در خرمآباد آغاز شده و زیرساختهای مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز و فیبر نوری برای آنها پیشبینی شده است.
مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی لرستان گفت: پس از تکمیل واحدهای کارگاهی جدید در خرمآباد، ظرفیت فضاهای کارگاهی کوچکمقیاس استان افزایش خواهد یافت .
محمدی افزود: با بهرهبرداری از مجموعه واحدهای کارگاهی در شهرک های صنعتی استان، زمینه ی اشتغال ۳۵۰ نفر فراهم می شود.