

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛فرزاد محمدی با اشاره به ساخت کارگاه‌های مقیاس کوچک در استان لرستان گفت: ۱۰۸ واحد کارگاهی کوچک‌مقیاس در شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان با پیشرفت کاری بالای ۹۰ درصد در آستانه بهره‌برداری قرار دارد.



مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان افزود: مراحل بهره‌برداری از ۱۰۸ کارگاه در الیگودرز، دورود، کوهدشت خرم‌آباد به‌صورت مرحله‌ای تا پایان سال جاری انجام خواهد شد.



وی بیان کرد:عملیات اجرایی ۵۰ واحد کارگاهی جدید هم در خرم‌آباد آغاز شده و زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله آب، برق، گاز و فیبر نوری برای آنها پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: پس از تکمیل واحدهای کارگاهی جدید در خرم‌آباد، ظرفیت فضاهای کارگاهی کوچک‌مقیاس استان افزایش خواهد یافت .

محمدی افزود: با بهره‌برداری از مجموعه واحدهای کارگاهی در شهرک های صنعتی استان، زمینه ی اشتغال ۳۵۰ نفر فراهم می شود.