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منتقد سینما و تهیهکننده گفت: سینمای ایران در سالهای اخیر با چالشهای متعددی در حوزه تولید، اکران و سیاستگذاری فرهنگی مواجه بوده؛ در این میان، تمایل برخی فیلمسازان به تولید آثار خارج از چارچوب رسمی، نگرانیهایی را درباره گسترش سینمای زیرزمینی ایجاد کرده است.
سعید الهی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به شرایط موجود، معتقد است تداوم برخی سیاستها و نبود انعطاف در صدور مجوزهای ساخت و نمایش میتواند سینمای ایران را بیش از گذشته به سمت تولیدات زیرزمینی سوق دهد.
الهی تأکید میکند که برای جلوگیری از این روند، علاوه بر نظارت، باید تعامل با جامعه هنری افزایش یابد تا فیلمسازان به جای عبور از مسیرهای قانونی، امکان تولید آثار خود را در چارچوب رسمی فراهم ببینند. او همچنین بخشی از وضعیت امروز سینمای ایران را نتیجه تصمیمها و انفعال سیاستگذاران فرهنگی در سالهای گذشته میداند.
وی همچنین با انتقاد از شرایط موجود در سینمای ایران گفت: مشکلات سینمای ایران موضوعی نیست که بتوان تنها با برنامهریزی کوتاهمدت آن را برطرف کرد و بخشی از شرایط امروز حاصل انفعال و کاهلی برخی تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران فرهنگی در سالهای گذشته است.
او افزود: سینمای ایران در معرض حرکت به سمت سینمای زیرزمینی قرار گرفته است و اگرچه نظارت میتواند از برخی تخلفها جلوگیری کند، اما باید در حوزه پروانه ساخت و نمایش و همچنین تعامل با جامعه هنری انعطاف بیشتری ایجاد شود
این منتقد سینما تأکید کرد: میتوان با هنرمندان و جامعه هنری تعامل بیشتری داشت تا به جای روی آوردن به سینمای زیرزمینی، آثار خود را در چارچوب قانونی و تحت نظارت تولید کنند.