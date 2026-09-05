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خبرهایی متنوع از چند شهرستان گیلان در بسته اخبار کوتاه ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ جای گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، بسته خبرهای کوتاه ۱۴ شهریور شامل چند اجتماعی و فرهنگی است.
آغاز رزمایش جهادگران فاطمی ۵ باهدف ارائه خدمات جهادی و عمران مناطق محروم در شهرستان رودسر
فرمانده سپاه پاسداران ناحیه رودسر در بازدید مرحله ساخت و مرمت یک واحد مسکن مددجویی کمیته امداد امام خمینی در چابکسر گفت: رزمایش جهادگران فاطمی ۵ با حضور نیروهای جهادی، با هدف خدمت رسانی و اجرای طرحهای عمران مناطق محروم در شهرستان رودسر آغاز شد.
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گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام بخش کومله
در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدای وطن و زندهنگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت مراسم پُرفیض قرائت زیارت عاشورا در جوار مزار شهدای والامقام کومله برگزار شد.
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رئیس اداره اوقاف وامورخیریه شهرستان رشت از احیای اراضی شالیزاری موقوفه پس از ۵۰ سال در شیجان خمام خبرداد.
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افتتاح طرح آینه کاری آستان مقدس آقا سیدذکی مناره بازار صومعه سرا
در اجرای این طرح ۱۷۵ متر مربع از این آستان مقدس با یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان هزینه، آینه کاری شده است.