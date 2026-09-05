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حجت الاسلام والمسلمین رفیعی، کارشناس مذهبی در اجتماع روحانیون بیرجند گفت: فرهنگ سازی، نیاز روزمسئله عفاف وحجاب است که باید صورت گیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام و المسلمین رفیعی، کارشناس مذهبی دراجتماع روحانیون که با حضورنماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی برگزارشد با بیان اینکه فرهنگ سازی، نیازروز مسئله عفاف و حجاب است، گفت: برای تقویت فرهنگ حجاب باید مجموعهای از راهکارهای فرهنگی، اجتماعی و قانونی به صورت همزمان پیگیری شود.
وی با بیان اینکه دشمن برای توجه نکردن جوانان به دینداری تلاش میکند افزود: تولید لباسهای متناسب با فرهنگ جامعه، حمایت ازآثارفرهنگی مرتبط با عفاف و حجاب وتولید محتوای مناسب ازجمله راهکارهاییست که باید در این حوزه، از آنها بهره برد.
حجت الاسلام والمسلمین رفیعی همچنین بر نقش رسانهها تأکید کرد و افزود: صداوسیما باید در زمینه عفاف و حجاب به تولید محتوای مناسب و فیلمسازی بپردازد و رسانهها نیز بانوان محجبه را بهعنوان الگوهای برتر اجتماعی معرفی کنند.
وی همچنین بر تذکر و فرهنگ سازی، توجه ویژه به مسئله حجاب در مدارس و به ویژه رعایت حجاب از سوی معلمان تأکید کرد.