

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حجت الاسلام و المسلمین رفیعی، کارشناس مذهبی دراجتماع روحانیون که با حضورنماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی برگزارشد با بیان اینکه فرهنگ سازی، نیازروز مسئله عفاف و حجاب است، گفت: برای تقویت فرهنگ حجاب باید مجموعه‌ای از راهکار‌های فرهنگی، اجتماعی و قانونی به صورت همزمان پیگیری شود.

وی با بیان اینکه دشمن برای توجه نکردن جوانان به دینداری تلاش می‌کند افزود: تولید لباس‌های متناسب با فرهنگ جامعه، حمایت ازآثارفرهنگی مرتبط با عفاف و حجاب وتولید محتوای مناسب ازجمله راهکارهاییست که باید در این حوزه، از آنها بهره برد.

حجت الاسلام والمسلمین رفیعی همچنین بر نقش رسانه‌ها تأکید کرد و افزود: صداوسیما باید در زمینه عفاف و حجاب به تولید محتوای مناسب و فیلمسازی بپردازد و رسانه‌ها نیز بانوان محجبه را به‌عنوان الگو‌های برتر اجتماعی معرفی کنند.

وی همچنین بر تذکر و فرهنگ سازی، توجه ویژه به مسئله حجاب در مدارس و به ویژه رعایت حجاب از سوی معلمان تأکید کرد.





