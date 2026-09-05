پخش زنده
امروز: -
محمدحسین مجدزاده، نویسنده و کارگردان پیشکسوت نمایشهای رادیویی، در گفتوگو با شبکه خبر، ضمن تشریح ظرافتهای بازیگری و کارگردانی در آثار شنیداری، بر نقش محوری تکنیک و صدا در خلق «تصویر ذهنی» برای مخاطب تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این هنرمند با اشاره به تجربه کارگردانی نمایش «منو حالا نوازش کن»، از ترکیب واقعیتهای دوران جنگ ۱۲ روزه با تخیل نویسنده سخن گفت و افزود: این اثر با روایت داستان زوجی که در میان آشوب جنگ به نوعی با هم پیوند میخورند، تلاش کرد تا از دل تلخیهای جنگ، پیامی از امید و آغاز دوباره ارائه دهد.
مجدزاده با بررسی چالشهای بازیگری در این مدیوم، افزود: بازیگری در نمایش رادیویی یکی از سختترین شاخههای هنرهای دراماتیک است؛ چرا که تنها ابزار ما صداست.
وی ادامه داد: یک بازیگر رادیو باید فراتر از داشتن صدای خوب، بر تکنیکهای میکروفون، مدیریت نفس و فاصلهگذاریهای صوتی تسلط داشته باشد تا بتواند بدون نیاز به تصویر، فضا و جزئیات محیط را در ذهن شنونده مجسم کند.
مجد زاده افزود: در رادیو، رعایت دقیق فاصلههای دور و نزدیک میکروفون، معادل همان خط فرضی دوربین در سینما است که عدم رعایت آن موجب سردرگمی مخاطب میشود.
این کارگردان با اشاره به موفقیتهای نمایش «منو حالا نوازش کن» در جشنواره رادیویی ، از کسب جوایز کارگردانی، بهترین اثر رادیو نمایش و جایزه مقاومت برای شخصیتهای داستان یاد کرد.
وی همچنین بر اهمیت «تنظیم صحیح برای رادیو» تأکید کرد و گفت: حتی اگر یک متن یا قصه ساده باشد، با رنگآمیزی شخصیتها و کارگردانی درست، میتواند اثری درخشان و جذاب از آب درآید.
مجدزاده در پایان ضمن توصیه به نسل جدید هنرمندان برای ورود به حوزه نمایشهای شنیداری، بر ضرورت گذراندن دورههای تخصصی زیر نظر اساتید فن و تمرین مداوم برای رسیدن به بیان طبیعی و تکنیکی تأکید کرد.