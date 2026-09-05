مسابقات شطرنج جام خلبان شهید مجید کاظمی به میزبانی هیأت شطرنج استان فارس و در خانه شطرنج اندیشه شیراز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات شطرنج جام خلبان شهید مجید کاظمی از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵به میزبانی هیأت شطرنج استان فارس و در خانه شطرنج اندیشه برگزار شد.

روستایی رئیس هیات شطرنج فارس گفت: این رقابت‌ها با حضور ۱۶۲ شطرنج‌باز از استان‌های بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و فارس برگزار شد و در پایان، نفرات برتر در بخش‌های مختلف معرفی شدند.

*نفرات برتر جدول اصلی*

*نفر اول: رسول وزیری*

*نفر دوم: محمدحسین هروی*

*نفر سوم: ماهان بانشی*

*۴. آریا طالبی*

*۵. پارسا نوروزیان آرایش*

*۶. نیلوفر کاظمی*

*۷. مهدی شرافت*

*۸. ارمین کشاورزی*

*برترین‌ها بر اساس ریتینگ*

*بهترین بازیکن زیر ۱۸۰۰: آرتین منفرد*

*بهترین بازیکن زیر ۱۷۰۰: ارمیا خوشرو*

*بهترین بازیکن زیر ۱۶۰۰: سینا علیپور*

*بهترین بازیکن زیر ۱۵۰۰ و بدون ریتینگ: پارسا هاشمی*

*برترین بانوان*

اول: *هلنا رستاقی*

دوم: *روشنا کوثری*

سوم: *تینا عباس‌زاده*

*برترین شهرستان‌ها*

اول: *محمدپارسا کاگر فرد – جهرم*

دوم: *حسین وکیلی – فیروزآباد*

سوم: *اکبر کریمی – نورآباد*

*پیشکسوتان بالای ۵۰ سال*

اول: مازیار بنی‌عباسی

دوم: صفی‌الله قاسمی

سوم: مهرداد صالحی

*پیشکسوتان بالای ۶۵ سال*

اول: سید محمدرضا رخشا

دوم: جعفر منعمی

سوم: جاوید ارجمندی‌نژاد

*رده سنی زیر ۱۶ سال*

اول: محمدمهدی کاظمی

دوم: امیرمحمد موسوی

سوم: پارسیا اسکندری

*رده سنی زیر ۱۴ سال*

اول: محمدمهدی دلیر

دوم: پوریا حسنی‌بید

سوم: طا‌ها یگانه

*رده سنی زیر ۱۲ سال*

اول: سینا برثور

دوم: آصف پلوان

سوم: هیراد اندیشگر

*رده سنی زیر ۱۰ سال*

اول: طا‌ها طالع‌زاده لاری

دوم: کیان زارع

سوم: ماهور افیانیان

*رده سنی زیر ۸ سال*

اول: آریا دهقان

دوم: دانیال ادیبی

*بخش روشندلان*

اول: خدیجه علیپور

دوم: امین حسین‌پور

سوم: سید علی محمد حسینی