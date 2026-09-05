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مسابقات شطرنج جام خلبان شهید مجید کاظمی به میزبانی هیأت شطرنج استان فارس و در خانه شطرنج اندیشه شیراز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسابقات شطرنج جام خلبان شهید مجید کاظمی از تاریخ ۱۰ تا ۱۳ شهریورماه ۱۴۰۵به میزبانی هیأت شطرنج استان فارس و در خانه شطرنج اندیشه برگزار شد.
روستایی رئیس هیات شطرنج فارس گفت: این رقابتها با حضور ۱۶۲ شطرنجباز از استانهای بوشهر، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان و فارس برگزار شد و در پایان، نفرات برتر در بخشهای مختلف معرفی شدند.
*نفرات برتر جدول اصلی*
*نفر اول: رسول وزیری*
*نفر دوم: محمدحسین هروی*
*نفر سوم: ماهان بانشی*
*۴. آریا طالبی*
*۵. پارسا نوروزیان آرایش*
*۶. نیلوفر کاظمی*
*۷. مهدی شرافت*
*۸. ارمین کشاورزی*
*برترینها بر اساس ریتینگ*
*بهترین بازیکن زیر ۱۸۰۰: آرتین منفرد*
*بهترین بازیکن زیر ۱۷۰۰: ارمیا خوشرو*
*بهترین بازیکن زیر ۱۶۰۰: سینا علیپور*
*بهترین بازیکن زیر ۱۵۰۰ و بدون ریتینگ: پارسا هاشمی*
*برترین بانوان*
اول: *هلنا رستاقی*
دوم: *روشنا کوثری*
سوم: *تینا عباسزاده*
*برترین شهرستانها*
اول: *محمدپارسا کاگر فرد – جهرم*
دوم: *حسین وکیلی – فیروزآباد*
سوم: *اکبر کریمی – نورآباد*
*پیشکسوتان بالای ۵۰ سال*
اول: مازیار بنیعباسی
دوم: صفیالله قاسمی
سوم: مهرداد صالحی
*پیشکسوتان بالای ۶۵ سال*
اول: سید محمدرضا رخشا
دوم: جعفر منعمی
سوم: جاوید ارجمندینژاد
*رده سنی زیر ۱۶ سال*
اول: محمدمهدی کاظمی
دوم: امیرمحمد موسوی
سوم: پارسیا اسکندری
*رده سنی زیر ۱۴ سال*
اول: محمدمهدی دلیر
دوم: پوریا حسنیبید
سوم: طاها یگانه
*رده سنی زیر ۱۲ سال*
اول: سینا برثور
دوم: آصف پلوان
سوم: هیراد اندیشگر
*رده سنی زیر ۱۰ سال*
اول: طاها طالعزاده لاری
دوم: کیان زارع
سوم: ماهور افیانیان
*رده سنی زیر ۸ سال*
اول: آریا دهقان
دوم: دانیال ادیبی
*بخش روشندلان*
اول: خدیجه علیپور
دوم: امین حسینپور
سوم: سید علی محمد حسینی