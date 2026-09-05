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فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز از برگزاری مرحله شهرستانی مسابقات «میدانیار» در این شهرستان خبر داد و گفت: در مرحله مقدماتی این رویداد، حدود ۹۰ تیم در پنج نقطه شهرستان ثبتنام کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ دشتآبادی با اشاره به روند برگزاری مسابقات «میدانیار» در مهریز اظهار کرد: پس از ابلاغ برگزاری رویداد «میدانیار»، ثبتنام در پنج نقطه از شهرستان که از حضور و تجمع مردمی برخوردار بودند، آغاز شد و شرکتکنندگان در قالب گروههای برادران، خواهران و خانوادگی در این مسابقات نامنویسی کردند. وی افزود: در حدود ۱۵ روز ثبتنام، نزدیک به ۹۰ تیم در پنج میدان ثبتنام کردند و پس از آن، مسابقات مرحله مقدماتی در سه محور برگزار شد.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز ادامه داد: مهارتهای نظامی، امداد و نجات و فعالیتهای فرهنگی، سه محور اصلی مسابقات «میدانیار» بود که در مرحله مقدماتی برگزار شد و از هر میدان نیز سه تیم به مرحله شهرستانی راه یافتند. سرهنگ دشتآبادی گفت: مرحله شهرستانی این مسابقات در سه شب و در میدانهای اصلی شهرستان که محل حضور و تجمع مردم بود، برگزار شد و تیمهای منتخب در محورهای مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. وی هدف از اجرای پویش سراسری «میدانیار» را قدردانی از حضور مردم در میدانها عنوان کرد و افزود: مردم طی بیش از ۱۸۰ شب در میدانها حضور داشتند و این رویداد فرصتی برای تشکر از این حضور ارزشمند است.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، آموزش مهارتهای مورد نیاز جامعه در شرایط مختلف را از دیگر اهداف این مسابقات دانست و تصریح کرد: آموزش مهارتهای نظامی و امداد و نجات از جمله آموزشهایی است که میتواند آمادگی مردم را افزایش دهد و برگزاری این مسابقات به تثبیت این آموزشها در ذهن و مهارت افراد کمک میکند. سرهنگ دشتآبادی همچنین ایجاد شور و نشاط اجتماعی در کنار میدانها را از دیگر اهداف این پویش برشمرد و خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات با حضور جوانان، نوجوانان و خانوادهها، زمینهای برای تقویت حضور پرشور مردم در میدانها و تداوم این حضور مردمی فراهم میکند.
وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این برنامهها، زمینه حضور گستردهتر خانوادهها، جوانان و نوجوانان در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی و برنامههای مرتبط با میدانها فراهم شود.