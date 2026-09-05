به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سرهنگ دشت‌آبادی با اشاره به روند برگزاری مسابقات «میدان‌یار» در مهریز اظهار کرد: پس از ابلاغ برگزاری رویداد «میدان‌یار»، ثبت‌نام در پنج نقطه از شهرستان که از حضور و تجمع مردمی برخوردار بودند، آغاز شد و شرکت‌کنندگان در قالب گروه‌های برادران، خواهران و خانوادگی در این مسابقات نام‌نویسی کردند. وی افزود: در حدود ۱۵ روز ثبت‌نام، نزدیک به ۹۰ تیم در پنج میدان ثبت‌نام کردند و پس از آن، مسابقات مرحله مقدماتی در سه محور برگزار شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز ادامه داد: مهارت‌های نظامی، امداد و نجات و فعالیت‌های فرهنگی، سه محور اصلی مسابقات «میدان‌یار» بود که در مرحله مقدماتی برگزار شد و از هر میدان نیز سه تیم به مرحله شهرستانی راه یافتند. سرهنگ دشت‌آبادی گفت: مرحله شهرستانی این مسابقات در سه شب و در میدان‌های اصلی شهرستان که محل حضور و تجمع مردم بود، برگزار شد و تیم‌های منتخب در محور‌های مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند. وی هدف از اجرای پویش سراسری «میدان‌یار» را قدردانی از حضور مردم در میدان‌ها عنوان کرد و افزود: مردم طی بیش از ۱۸۰ شب در میدان‌ها حضور داشتند و این رویداد فرصتی برای تشکر از این حضور ارزشمند است.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریز، آموزش مهارت‌های مورد نیاز جامعه در شرایط مختلف را از دیگر اهداف این مسابقات دانست و تصریح کرد: آموزش مهارت‌های نظامی و امداد و نجات از جمله آموزش‌هایی است که می‌تواند آمادگی مردم را افزایش دهد و برگزاری این مسابقات به تثبیت این آموزش‌ها در ذهن و مهارت افراد کمک می‌کند. سرهنگ دشت‌آبادی همچنین ایجاد شور و نشاط اجتماعی در کنار میدان‌ها را از دیگر اهداف این پویش برشمرد و خاطرنشان کرد: برگزاری این مسابقات با حضور جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها، زمینه‌ای برای تقویت حضور پرشور مردم در میدان‌ها و تداوم این حضور مردمی فراهم می‌کند.

وی ابراز امیدواری کرد با استمرار این برنامه‌ها، زمینه حضور گسترده‌تر خانواده‌ها، جوانان و نوجوانان در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و برنامه‌های مرتبط با میدان‌ها فراهم شود.