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در دل مزارع سیروان، دستان زنان با چیدن پسته، نه تنها محصولی از دل زمین، بلکه امید و آیندهای روشن را رقم میزنند؛ روایتی از خانواده تولایی که زمین کمبازده را به باغی پرثمر تبدیل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در اواسط شهریورماه، باغات سیروان با جنبوجوش برداشت پسته، جانی دوباره میگیرند. اینجا، در دل مزارع، قدرتی پنهان در جریان است؛ قدرت دستان زنانه.
دستان این خواهرها، تنها پسته نمیچینند؛ آنها در حال کاشتن امید و دریدن سختیها هستند. این تلاش مشترک، نشان میدهد که چگونه میتوان از دل یک تصمیم سخت و سرمایهگذاری کوچک، آیندهای سرشار از سرزندگی ساخت. هر دانه پسته در این باغ، حکایتی از صبر و پیروزی امید بر ناامیدی است.
این داستان، حکایت خانواده پرتلاش خانم «تولایی» است؛ خانوادهای که با ارادهای پولادین، زمینی کمبازده را به باغی پرثمر از پسته و زیتون تبدیل کردند.
تلاشهای آنها تنها یک داستان کوچک نیست؛ بلکه بخشی از شکوه تولید در ایلام است؛ استانی که ۱۸۲ هکتار باغ پسته دارد و در این میان، شهرستان سیروان با ۴۰ هکتار زیر کشت و ۴۱ بهرهبردار، سالانه ۶۰ تن پسته به بازار عرضه میکند.