مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان بر تسریع در تعیین‌تکلیف اموال تملیکی استان برای بازگشت منابع راکد به چرخه تولید و اقتصاد تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امید احمدی در نشست بررسی و تعیین‌تکلیف اموال تملیکی در محل اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی خوزستان گفت: پیگیری هدفمند مسائل و هم‌افزایی مستمر میان دستگاه‌های مسئول در حوزه اموال تملیکی، از وظایف این اداره‌کل است و این رویکرد می‌تواند از رسوب کالاها جلوگیری کرده و زمینه حفظ ارزش اقتصادی اموال و بازگشت ظرفیت‌های راکد به چرخه شفاف اقتصاد را فراهم کند.

وی افزود: تعیین‌تکلیف سریع و قانونی اموال تملیکی تنها یک فرآیند اداری نیست، بلکه اقدامی مؤثر برای صیانت از سرمایه‌های عمومی، کاهش هزینه‌های نگهداری، جلوگیری از افت ارزش کالاها و تقویت شفافیت اقتصادی به شمار می‌رود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان بر ضرورت هماهنگی بیشتر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: تسریع در روند تعیین‌تکلیف این اموال می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های انبارداری، ظرفیت‌های اقتصادی موجود را دوباره وارد چرخه فعالیت کرده و به رونق تولید، تجارت و خدمات در استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز بر اهمیت همکاری همه‌جانبه میان نهادهای اجرایی و مجموعه‌های مسئول در حوزه اموال تملیکی تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی مسائل موجود و رفع موانع پیش‌روی تعیین‌تکلیف اموال شد.

جواد کاظم‌نسب الباجی گفت: استفاده به‌موقع از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی، امری ضروری است و می‌تواند از ایجاد وقفه در فرآیندهای مالی و اقتصادی استان جلوگیری کرده و کارآمدی نظام اقتصادی خوزستان را افزایش دهد.

وی بر تداوم پیگیری‌ها و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تعیین‌تکلیف اموال تملیکی تأکید کرد.