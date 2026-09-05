نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از نخبگان گفت: اگر علم با معنویت آمیخته شود، مسیر رشد و پیشرفت جامعه با شتاب بیشتری طی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از نخبگان گفت: اگر علم با معنویت آمیخته شود، مسیر رشد و پیشرفت جامعه با شتاب بیشتری طی خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی امروز در نشست نخبگان استان با معاون علمی رئیس‌جمهور، علم و دانش را از مهم‌ترین آموزه‌های دین اسلام دانسته و بر توجه ویژه به ظرفیت علمی کشور تأکید کرد.

وی همچنین با بیان اینکه نظام اسلامی امروز پرچم‌دار علم و دانش است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تداوم این مسیر، کشور به قله‌های علمی دست یافته و در آینده‌ای نزدیک ملت‌ها از دانش و دستاورد‌های علمی ایران بهره‌مند شوند.