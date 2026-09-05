ورزشکار رشته زورخانه‌ای شیراز در حرکتی نمایشی ۳ تریلی را با فک و دندان خود به مسافت ۱۵ متر کشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ورزشکار رشته زورخانه‌ای شیراز در حرکتی نمایشی ۳ تریلی را با فک و دندان خود به مسافت ۱۵ متر کشید.

رئیس هیات ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی استان فارس گفت:جاسم سپهری خلاری ورزشکار زورخانه علمدار بنی هاشم شیراز ، ۳ دستگاه تریلی را به وزن ۲۷ تن با فک و دندان به صورت نمایشی و به مسافت ۱۵ متر کشید.

حسینی ابراز امیدواری کرد این ورزشکار در آینده‌ای نزدیک این حرکت را به صورت رکورد ثبت کند.