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ورزشکار رشته زورخانهای شیراز در حرکتی نمایشی ۳ تریلی را با فک و دندان خود به مسافت ۱۵ متر کشید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ورزشکار رشته زورخانهای شیراز در حرکتی نمایشی ۳ تریلی را با فک و دندان خود به مسافت ۱۵ متر کشید.
رئیس هیات ورزشهای زورخانهای و پهلوانی استان فارس گفت:جاسم سپهری خلاری ورزشکار زورخانه علمدار بنی هاشم شیراز ، ۳ دستگاه تریلی را به وزن ۲۷ تن با فک و دندان به صورت نمایشی و به مسافت ۱۵ متر کشید.
حسینی ابراز امیدواری کرد این ورزشکار در آیندهای نزدیک این حرکت را به صورت رکورد ثبت کند.