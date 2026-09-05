رئیس پلیس راه خوزستان : تخطی از سرعت مجاز بیشترین سهم را در وقوع تصادفات جاده‌ای استان دارد و برخورد با رانندگان متخلف و پرخطر با جدیت دنبال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ سرهنگ سعید حسنوند گفت: بر اساس تجزیه و تحلیل تصادفات برون‌شهری در پنج ماه گذشته، تخطی از سرعت مجاز مهم‌ترین عامل تصادفات جاده‌ای در خوزستان بوده است.

وی افزود: سرعت مجاز در جاده‌ها بر اساس شرایط مسیر تعیین شده تا راننده بتواند در صورت مواجهه با خطر، خودرو را کنترل کند و افزایش سرعت، زمان و توانایی کنترل خودرو را کاهش می‌دهد و می‌تواند به واژگونی یا برخورد با خودروهای دیگر منجر شود.

رئیس پلیس راه خوزستان درباره حداکثر سرعت مجاز در محورهای مختلف گفت: حداکثر سرعت در جاده‌های اصلی دوطرفه در روز ۹۵ کیلومتر بر ساعت است. در بزرگراه‌ها، حداکثر سرعت خودروهای سواری و وانت ۱۱۰ کیلومتر و کامیون، کامیونت، مینی‌بوس و اتوبوس ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت تعیین شده است.

حسنوند ادامه داد: در آزادراه‌هایی مانند خلیج فارس و پل زال نیز حداکثر سرعت برای خودروهای سواری ۱۲۰ و برای کامیون، کامیونت، اتوبوس و مینی‌بوس ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت است.

وی تصریح کرد: رانندگانی که با سرعت بحرانی، یعنی ۳۰ کیلومتر بیش از سرعت مجاز، رانندگی کنند، خودروی آنها به مدت پنج روز توقیف و راننده برای انجام تست‌های سلامت روحی و روانی، بینایی، شنوایی، تعادل و فرمان‌پذیری به نیروی انتظامی معرفی می‌شود. اطلاعات این افراد نیز در بانک اطلاعاتی رانندگان پرخطر ثبت خواهد شد.

رئیس پلیس راه خوزستان، خستگی و خواب‌آلودگی را دومین عامل تصادفات جاده‌ای عنوان کرد و گفت: با توجه به گرمای هوا و طولانی بودن مسیرهای بین‌شهری مانند اهواز به اندیمشک، مسجدسلیمان، آبادان و خرمشهر، رانندگان باید در طول مسیر استراحت کرده و دست‌کم هر دو ساعت از خودرو پیاده شوند.

حسنوند افزود: برخی رانندگان تصور می‌کنند توانایی رانندگی در مسیرهای طولانی را دارند، در حالی که خستگی مغز می‌تواند قدرت تمرکز و واکنش راننده را کاهش دهد. همچنین رانندگان باید از مصرف داروها و خوراکی‌های خواب‌آور پیش از رانندگی خودداری کنند.

وی نقص فنی خودرو را سومین عامل مهم تصادفات جاده‌ای دانست و گفت: رانندگان پیش از حرکت باید سلامت ترمز، لاستیک‌ها، جلوبندی، جعبه فرمان، چراغ‌ها و برف‌پاک‌کن خودرو را بررسی کنند.

رئیس پلیس راه خوزستان همچنین بر توجه کامل راننده به مسیر تأکید کرد و گفت: صحبت با تلفن همراه یا حتی گفت‌وگو با سرنشینان در صورت ایجاد حواس‌پرتی می‌تواند خطرآفرین باشد. بی‌توجهی راننده به جلو یکی از چالش‌های جدی تصادفات در خوزستان است و به نیروهای پلیس راه و راهور تأکید شده است با متخلفان در این زمینه برخورد کنند.

حسنوند، سبقت غیرمجاز را نیز از عوامل مهم تصادفات جاده‌ای در استان دانست و گفت: بیش از ۷۰ درصد جاده‌های خوزستان دوطرفه هستند و کوچک‌ترین انحراف به چپ یا بی‌توجهی هنگام سبقت می‌تواند به حادثه‌ای مرگبار منجر شود.

وی با اشاره به حادثه مرگبار اخیر در جاده خرمشهر افزود: در این حادثه که یک روز پیش از اربعین رخ داد، چهار نفر بر اثر بی‌توجهی راننده و انحراف به چپ جان خود را از دست دادند.

رئیس پلیس راه خوزستان در پایان گفت: رعایت سرعت مجاز، پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی، توجه به سلامت فنی خودرو، تمرکز کامل هنگام رانندگی و خودداری از سبقت غیرمجاز می‌تواند بخش قابل توجهی از تصادفات جاده‌ای را کاهش دهد.

حسنوند تأکید کرد: رانندگان نباید برای چند دقیقه زودتر رسیدن، جان خود و دیگران را به خطر بیندازند؛ چرا که تفاوت زمان رسیدن با سرعت ۱۳۰ کیلومتر در ساعت نسبت به ۹۰ کیلومتر، ارزش به خطر انداختن جان انسان‌ها را ندارد.