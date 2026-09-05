تخلیه صد‌ها هزار نفر در چین به علت سیل و طوفان

تخلیه صد‌ها هزار نفر در چین به علت سیل و طوفان

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ مقام‌های محلی اعلام کردند که بیش از ۶۰۰ هزار نفر از مناطق مسکونی و نواحی ساحلی و فراساحلی به پناهگاه‌های امن منتقل شده‌اند.

سازمان هواشناسی چین نیز با توجه به شدت بارش‌ها و احتمال وقوع طوفان‌های مخرب، هشدار سطح چهار، بالاترین سطح هشدار طوفان را در این استان صادر کرده است.

در پی این شرایط اضطراری، مدارس تعطیل شده و بسیاری از فعالیت‌های شهری از جمله حمل‌ونقل عمومی و فعالیت‌های بندری متوقف شده‌اند.

گزارش‌ها حاکیست، سیلاب به بخش قابل‌توجهی از زیرساخت‌های شهری، منازل و اموال مردم آسیب وارد کرده است.