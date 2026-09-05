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دبیر قرارگاه عدالت آموزشی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان کرمان از اجرای دوره آموزشی معلم معمار آینده برای ۲۵۰۰ معلم دوره ابتدایی و متوسطه استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان.سعادت امیری با اشاره به تفاهمنامه این ستاد با ادارهکل آموزش و پرورش استان کرمان اظهار کرد: در قالب این تفاهمنامه، آموزش ۲ هزار معلم دوره ابتدایی و ۵۰۰ معلم دوره متوسطه استان در دستور کار قرار گرفت و دوره آموزشی «معلم؛ معمار آینده» از مهرماه سال ۱۴۰۴ در سامانه «معلمانه» آغاز شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: محتوای این دوره آموزشی با هدف ارتقای توانمندی معلمان، بهصورت دقیق و صفحهبهصفحه مورد بررسی قرار گرفته و معلمان شرکتکننده بر اساس فعالیتها و میزان مشارکت آموزشی در سامانه، امتیازبندی شدهاند.
امیری ادامه داد: در این مرحله جمعی از معلمان منتخب که بر اساس شاخصهای تعیینشده در این طرح موفق به کسب امتیازهای برتر شدهاند، برای حضور در مراسم تقدیر و همچنین بهرهمندی از آموزشهای تکمیلی دعوت شدهاند.
دبیر قرارگاه عدالت آموزشی ستاد اجرایی فرمان امام (ره) استان کرمان با اشاره به تداوم این طرح در سال تحصیلی جدید گفت: در ادامه این مسیر، ستاد اجرایی فرمان امام (ره) در کنار آموزش و پرورش استان، تعداد بیشتری از معلمان را تحت پوشش برنامههای آموزشی و توانمندسازی قرار خواهد داد.
وی هدف از اجرای این طرح را ارتقای کیفیت آموزش و توانمندسازی معلمان عنوان کرد و گفت: سرمایهگذاری در حوزه آموزش معلمان، زمینهساز بهبود فرآیند یاددهی و یادگیری و در نهایت ایجاد فرصتهای آموزشی باکیفیتتر برای دانشآموزان استان است.