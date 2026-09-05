وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به آبدانان از افزایش سهم صنعت، توسعه صنایع پایین‌دستی و فعال شدن ظرفیت‌های مرزی برای تغییر مسیر اقتصاد استان به سوی اشتغال و ارزش‌آفرینی پایدار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سید «محمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به شهرستان آبدانان، از برنامه‌های جدید برای توسعه صنعت در استان ایلام خبر داد و گفت: افزایش سهم صنعت، توسعه صنایع پایین‌دستی و فعال‌سازی ظرفیت‌های مرزی، مسیر جدید اقتصاد استان را به سوی اشتغال و ارزش‌آفرینی پایدار تغییر خواهد داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام نیز در دیدار با وزیر صمت، بر لزوم بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی استان تأکید کرد و گفت: شکوفایی توانمندی‌های اقتصادی استان نیازمند جذب سرمایه‌گذاران است، اما کاستی‌های شبکه ریلی و ناوگان هوایی مسیر این توسعه را ناهموار می‌کند. وی خواستار توجه ویژه دولت به تقویت بخش صنعت در مناطق مرزی ایلام شد.

وزیر صمت همچنین در نشستی با فعالان اقتصادی در آبدانان شرکت کرد. توسعه متوازن صنعت در شهرستان‌های کمتر برخوردار، ایجاد واحد‌های تولیدی متناسب با مزیت‌های نسبی هر منطقه و فراهم کردن فرصت‌های پایدار اشتغال برای جوانان از مطالبات مهم فعالان اقتصادی بود.