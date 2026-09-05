وزیر دارایی روسیه اعلام کرد شرکت‌کنندگان در نشست وزیران دارایی گروه ۲۰ در آمریکا، با ابراز نگرانی از افزایش قیمت انرژی و پیامد‌های جنگ آمریکا و ایران بر بازار‌های جهانی، پایان سریع این درگیری را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، از بریکینگ، وزیر دارایی روسیه اعلام کرد اعضای گروه ۲۰ در جریان نشست وزیران دارایی این گروه در ایالت کارولینای شمالی آمریکا، خواستار پایان سریع جنگ میان آمریکا و ایران شدند.

آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه، امروز گفت شرکت‌کنندگان در این نشست نگرانی خود را به افزایش قیمت حامل‌های انرژی و پیامد‌های ادامه درگیری بر بازار‌های جهانی ابراز کرده‌اند و موضوع پایان جنگ را نیز کشور‌های غربی مطرح کرده اند.

سیلوانوف در گفت‌و‌گو با خبرگزاری تاس اظهار داشت: «ما درباره دسترسی به منابع انرژی و کود‌های شیمیایی گفت‌و‌گو کردیم؛ محصولاتی که تولید آنها تا حد زیادی به مواد اولیه انرژی وابسته است.»

وی افزود: «روشن است که همه درباره وضع پیرامون تنگه هرمز، حجم عرضه نفت کشور‌های حوزه خلیج فارس و قیمت‌های انرژی نگران هستند.»

اظهارات وزیر دارایی روسیه در حالی مطرح می‌شود که تحولات مربوط به حملات متجاوزانه آمریکا علیه ایران و وضعیت تنگه هرمز به یکی از محور‌های اصلی نگرانی در بازار‌های جهانی انرژی تبدیل شده است.

در همین حال، مقامات ارشد دولت آمریکا از جمله دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور و اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری این کشور مدعی شده‌اند که اهمیت تنگه هرمز در سال‌های آینده کاهش خواهد یافت و مسیر انتقال نفت به تدریج به خطوط لوله زمینی منتقل می‌شود.

مقامات آمریکایی با هدف دستاوردسازی و کنترل بازار انرژی در اظهاراتی، تنگه هرمز را در آینده «پهنه آبی بی‌ارزش» توصیف کرده و مدعی شده‌اند که با توسعه مسیر‌های جایگزین، وابستگی به این گذرگاه راهبردی کاهش خواهد یافت.