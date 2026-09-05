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ایدههای خلاقانه برای تبدیل محلات خسارتدیده به فضاهایی هویتمند، تابآور و برخوردار از کیفیت محیطی بهتر، تا پنجم مهر ۱۴۰۵ دریافت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مدیرکل دفتر راهبری و هدایت طرحهای بازآفرینی شرکت بازآفرینی شهری ایران از انتشار فراخوان ایدهپردازی برای محلات متأثر از جنگ تحمیلی اخیر خبر داد.
محمد کاظم جباری گفت: این فراخوان با رویکرد بازآفرینی تابآور و با هدف جبران خسارت، اسکان مجدد آسیبدیدگان و صیانت از حافظه جمعی محلات تدوین شده است.
فراخوان «بازآفرینی محلات آسیبدیده از جنگ؛ از شناخت محله تا خلق آینده» با هدف ارائه ایدههای خلاقانه و راهبردی منتشر شده است.
محله خیرآباد ورامین در استان تهران و محله دروازه ری قم، دو محدوده هدف این فراخوان هستند.
حفظ خاطره جنگ، ایجاد ارزشهای یادمانی و هویتی، ارتقای کیفیت محیطی و افزایش تابآوری شهری از محورهای مورد انتظار در ایدههاست.
جباری افزود: تمرکز بر ایده و راهبرد، حافظه جمعی، مشارکت اجتماعی، تقویت ارتباطات محلهای و امکانسنجی رویکردها، معیارهای اصلی ارزیابی آثار خواهد بود.
برای هر یک از محلات، پیشنهاد برتر انتخاب و زمینه تهیه طرح معماری آن با مشارکت برگزیدگان فراهم میشود و پس از داوری، قرارداد مربوط تنظیم و مبادله خواهد شد.
علاقهمندان باید ایدههای خود را حداکثر تا پایان پنجم مهر ۱۴۰۵ در قالب Word و PDF به نشانی الکترونیکی yademan@udrc.ir ارسال کنند و برای پرسشهای تخصصی با شماره ۰۲۱-۸۷۵۷۲۲۷۹ تماس بگیرند.