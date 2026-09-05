آزادگی به هیبت او افتخار داشت ...

آزادگی به هیبت او افتخار داشت ...

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مصطفی کارگر در سوگ و رثای رهبر شهید انقلاب شعری سروده است.

دلبستۀ امام خراسان شهید شد

آیینه‌دار لشکر ایمان شهید شد

آزادگی به هیبت او افتخار داشت

مردانگی میانۀ میدان شهید شد..

سردار آسمانی دنیای ناشکیب

در وسعت غریب گلستان شهید شد..

شیون کنید‌ای همه یاران انقلاب

فریاد نور بر سر شیطان شهید شد

چیزی نمانده بود به پایان عمر کفر

یک گام سرخ مانده به پایان شهید شد

فردای سربلندی ما را نوید داد.

اما خودش میانۀ طوفان شهید شد

اسلام را کران به کران سرفراز خواند

خود را شهید خواند و به قرآن شهید شد..

سخت است گرچه باور این سوگ سهمگین

باور کنید رهبر ایران شهید شد