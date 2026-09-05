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نماینده ولی فقیه در استان در این نشست گفت: روحانیان و ائمه جمعه به عنوان منادیان وحدت همواره در حفظ سنگرها تلاش کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، حجت الاسلام و المسلمین پورذهبی گفت: در شرایط جنگ تحمیلی علیه کشورمان, علما و ائمه جمعه برای تقویت وحدت و انسجام ملی در جامعه تلاش کردند.
استاندار کردستان نیز در این جلسه با اشاره به امنیت و انسجام موجود در کشور گفت: علما و روحانیان برای تحقق این مهم نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری دارشته و دارند.
ماموستا رستمی نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری هم در این مراسم گفت: وحدت و همدلی ائمه شیعه و سنی در سنگر مسجد باعث پیشرفت و رشد جامعه میشود.
وضعیت اشتغال، لزوم توسعه راههای ارتباطی، حق آبه سدها و تامین آب شرب، تاخیر در پرداخت وامهای ازدواج، افزایش سهم بودجههای فرهنگی دفاتر ائمه جمعه، و رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشتی از مواردی بود که توسط روحانیان حاضر در این جلسه به آن پرداخته شد.
استاندار کردستان نیز به بیان طرحهای پیشران برای توسعه و رونق اقتصادی استان پرداخت.